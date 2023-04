Scolaresca di San Giovanni La Punta aggredita a Caserta: il racconto di uno dei ragazzi

Una brutta avventura per gli studenti di un istituto di San Giovanni La Punta in gita scolastica in Campania. Una rapina, lesioni multiple e una frattura di un setto nasale. E' il bilancio dell'aggressione subita dalla scolaresca catanese mentre si trovava all'esterno della Reggia di Caserta. I ragazzi sono stati presi di mira da un gruppo di tunisini 'ospiti' di un centro di accoglienza di Curti. Come racconta a CataniaToday uno degli studenti presenti: "Noi eravamo in sei e loro erano il doppio. Tutto ha avuto inizio mentre dal parcheggio andavamo verso l'ingresso della Reggia. Hanno iniziato a molestare verbalmente una ragazza del nostro gruppo, toccandosi i genitali e abbassandosi per guardarla. Facevano commenti".

"Ci hanno seguito - continua il racconto dello studente - infiltrandosi nel nostro gruppo. È stata una scena che avevo visto solo nei film. Ad un certo punto, una violenza assurda che più o meno siamo riusciti a gestire rispondendo all'aggressione per difenderci. Anche se purtroppo il mio compagno ha riportato il naso fratturato (trovandosi in mezzo). Altri hanno riportato graffi sul viso. Per poi arrivare al furto di una catenina d'oro, strappata dal collo".

Anche il docente che accompagnava la scolaresca è stato aggredito nel tentativo di difendere i ragazzi. Alcuni passanti hanno allertato i soccorsi. Grazie alle immagini della videosorveglianza della Reggia, i poliziotti della squadra mobile della Questura di Caserta hanno individuato e denunciato il branco di aggressori per rapina.