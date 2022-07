Aggredisce un uomo e gli porta via il telefono: arrestato

Nella serata di ieri, personale delle volanti è intervenuto nei pressi della stazione ferroviaria in quanto più utenti sulla linea di emergenza avevano segnalato una rissa in atto tra più soggetti, alcuni armati di bottiglie di vetro.

Arrivati sul posto, un uomo di nazionalità marocchina ha riferito loro di essere stato vittima di una rapina commessa da tre individui, i quali dopo averlo aggredito si sono impossessati del suo cellulare.

Non molto lontano dal luogo della rapina le volanti sono subito riusciti ad individuare uno dei malviventi, in evidente stato di ebbrezza alcolica. L'uomo, un tunisino residente a Catania, è stato riconosciuto dalla vittima che ha formalizzato la denuncia presso gli Uffici della Questura. Il malvivente è stato quindi arrestato per il reato di rapina aggravata e messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria e sono in corso accertamenti da parte del locale Ufficio Immigrazione sulla regolarità della sua posizione sul territorio nazionale.