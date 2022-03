Aggressione in centro, due feriti con un coltello da cucina: in carcere 23enne

Ier sera, volanti della polizia sono intervenute in via Monsignor Ventimiglia, nel centro storico cittadino, dove era stata segnalata una violenta lite tra cittadini extracomunitari, uno dei quali riverso a terra perché ferito con un’arma da taglio. Tempestivamente giunti sul posto, gli operatori di polizia hanno trovato un uomo steso a terra con una abbondante fuoriuscita di sangue dalla schiena e hanno richiesto subito l’intervento di personale del 118. Individuato l’aggressore, è stato bloccato e disarmato.

Subito dopo essere stato accoltellato, il giovane era andato incontro ad alcuni presenti dicendo di essere stato aggredito da un connazionale che lo seguiva e che brandiva ancora un grosso coltello da cucina. Uno dei cittadini aveva, quindi, esortato l’aggressore a lasciare l’arma, ma quest'ultimo improvvisamente aveva aggredito una seconda persona, colpendola più volte con coltellate; alla fine della colluttazione i due erano riusciti a disarmare l'aggressore e a trattenerlo in attesa dell’arrivo della polizia.

Sul posto è intervenuta la polizia scientifica per i necessari rilievi e per la repertazione dell’arma usata: un coltello da cucina con lama di 14 cm, che è stato sequestrato. Il giovane gambiano aggredito per prima è stato trasportato in ospedale e, a causa di una lacerazione al fegato e al polmone, è stato trattenuto in osservazione. Nonostante le sue condizioni mediche è riuscito a raccontare ai poliziotti quanto accaduto, formalizzando denuncia. Ha riferito di essere stato aggredito senza alcun motivo mentre usciva da un ristorante da un altro gambiano, di cui non conosceva il nome ma che spesso si aggirava nel quartiere San Berillo. Anche il secondo uomo aggredito è stato accompagnato al pronto soccorso, dove è stato refertato con prognosi di giorni 5 per una ferita lacero contusa alla regione claveare ed escoriazioni varie sul corpo.

L’aggressore, un gambiano di 23 anni, senza fissa dimora, con precedenti per reati in materia di stupefacenti e irregolare sul territorio nazionale, in quanto il suo permesso di soggiorno risultava essere scaduto a luglio dello scorso anno, è stato arrestato e, su disposizione del Pm, di turno condotto in carcere.