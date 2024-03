Villa Bellini, è allarme baby gang: due minorenni picchiati da cinque ragazzini in bicicletta

A Catania due ragazzini con meno di 14 anni sono stati aggrediti all'interno della Villa Bellini da altri cinque ragazzi in bicicletta, che li avrebbero schiaffeggiati e presi a calci. L'aggressione è avvenuta ieri. Sono stati le stesse vittime, un ragazzo ed una ragazza, a rivolgersi all'equipaggio di una volante della questura, che era in servizio di pattugliamento nel parco pubblico. Gli agenti hanno atteso con loro l'arrivo dei genitori.

La squadra mobile ha avviato le indagini per identificare i membri della presunta baby gang che avrebbero messo in atto l'aggressione. Saranno analizzati i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nel giardino Bellini, in cui lo scorso 30 gennaio si è consumato lo stupro di una 13enne. Proprio questo pomeriggio, la prefettura di Catania ha reso noto di aver attivato un piano straordinario di controllo del parco cittadino attraverso l’impiego di pattuglie interforze "che si manterranno costantemente operative durante gli orari di apertura".