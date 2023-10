Lettori: "Aggredito con una zucchina e ferito ad un occhio"

Due lettori di Cataniatoday ieri sera sono stati bersaglio di un'aggressione, compiuta da una coppia di ragazzi in motorino in via Porticello intorno alle 22 e 30. Hanno lanciato contro di loro una zucchina che ha centrato in un occhio un uomo, protagonista (suo malgrado) del vile gesto goliardico. E' stata depositata una denuncia, con la speranza di individuare gli autori tramite le telecamere presenti in zona. Gli aggressori sono fuggiti subito dopo.