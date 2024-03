Aggressioni da parte di baby gang, Saverino (Pd) presenta interpellanza all’Ars

“Di fronte a questo nuovo atto di violenza, con l’aggressione di due ragazzi da parte del ‘branco’ sempre a Villa Bellini, a Catania, diviene ancora più centrale l’interpellanza presentata all’Ars sul fenomeno delle baby gang. In risposta alla mia richiesta, infatti, la Regione siciliana, si è resa disponibile, in raccordo col Prefetto di Catania, a intervenire nei confronti del Ministero dell'Interno per una maggiore presenza di forze dell'ordine sul territorio”.

Lo afferma, in sintesi, la deputata regionale del Pd all'Ars Ersilia Saverino. “Palermo, Catania e molte altre città siciliane sono sottoposte continuamente a episodi di grave violenza e il Siulp ha più volte dichiarato le loro reali difficoltà nel garantire la sicurezza sul territorio proprio per le gravi carenze di risorse in termini di uomini e mezzi: nella stessa provincia di Catania continua a registrarsi una carenza di organico del 10%. Non solo, tanti agenti sono ormai prossimi alla pensione e, nei prossimi anni- spiega Saverino - la carenza di personale tenderà notevolmente ad aumentare a fronte di una dotazione organica cristallizzata negli anni in ottica di risparmio".