"Ogni pretesto è buono per creare disordini", i numeri dell'emergenza nelle carceri catanesi

"A metà marzo, un detenuto 416bis voleva recarsi nell'area 'passeggi' del carcere di Bicocca fuori dall'orario consentito. Dopo il mio diniego, ha atteso il primo momento utile per aggredirmi. Durante una perquisizione, infatti,mi ha spintonato colpendomi con le mani in faccia. E' intervenuto un mio collega, bloccandolo in modo 'soft', senza usare violenza. E' stato condotto in una cella di sicurezza e trasferito in isolamento per 15 giorni. Ci sarà adesso un processo". E' il racconto di uno dei tanti agenti di polizia penitenziaria che, spesso, fanno i conti con le aggressioni nelle carceri. Un episodio che si aggiunge a tanti altri.

Lo scorso 4 marzo, nel carcere di piazza Lanza, un detenuto cerca di oltrepassare il cancello di sbarramento nel reparto "Troina": l'agente che riesce a fermarlo viene colpito violentemente al volto. Episodi di tensione anche nel carcere minorile Ipm di Bicocca. E' il 27 maggio, ore 21.30: due detenuti di origine magrebina danno fuoco alle suppellettili delle loro celle, per futili motivi. Il tempestivo intervento del personale evita il peggio, ma tre degli agenti intervenuti sono costretti a fare ricorso alle cure mediche per i fumi inalati. E ancora, durante l'udienza presso il Tribunale dei minori, approfittando delle blande misure di sicurezza previste dalla legislazione minorile come l'assenza di manette, un giovane detenuto riesce a sfuggire ai controlli cercando di dileguarsi per le vie adiacenti. Il personale di polizia penitenziaria in servizio presso il centro di prima accoglienza di Catania lo rincorre in varie direzioni, lo blocca mentre tenta di nascondersi sotto un'autovettura. Durante le fasi concitate, il giovane detenuto oppone resistenza e ferisce due agenti. Dopo la cattura, l'evaso viene condotto presso l'Ipm di Bicocca.

E' un "bollettino" che rappresenta solo un piccolo spaccato delle offese, delle minacce e degli atteggiamenti prevaricatori posti in essere dai carcerati, quotidianamente, a danno degli uomini e delle donne della polizia penitenziaria. Ogni pretesto è buono per creare disordini. Ecco che quella interna al carcere è un’atmosfera molto delicata. Tra atti di violenza, intimidazioni o sopraffazione da parte di alcuni detenuti nei confronti dei poliziotti penitenziari, vige un dovere istituzionale di garanzia, radicato anzitutto nell’art. 13 comma 4° della Costituzione. Un dovere di garanzia che si esprime nella tutela dell'integrità fisica e della sicurezza personale dei soggetti affidati alla loro custodia. Ma che deve tenere conto anche dell'ordinamento penitenziario, art. 41: "Non è consentito l'impiego della forza fisica nei confronti dei detenuti e degli internati se non sia indispensabile per prevenire o impedire atti di violenza, per impedire tentativi di evasione e per vincere la resistenza, anche passiva, all'esecuzione degli ordini impartiti". Il problema è, poi, valutare la corretta proporzione dell’intervento per non incorrere nel reato di tortura (art.613 bis del codice penale).

Articolo 13 della Costituzione La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. E` punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva

Organico e detenuti, la situazione nelle carceri catanesi

Nel carcere di piazza Lanza, i posti regolamentari sono 279 ma i detenuti sono 332. A Bicocca, invece, i posti sono 136 e i detenuti sono invece 199. Sono i numeri riportati sul sito del Ministero della Giustizia, aggiornati al 6 giugno 2023. A dare un quadro sull'organico attuale è Giuseppe Moretti, presidente dell'unione sindacati di polizia penitenziaria (Uspp): "A Bicocca i detenuti presenti sono oggi 204 su una capienza regolamentare di 138 unità e una tolleranza di circa 250 detenuti. Bicocca, rispetto a piazza Lanza, è un carcere dove gli episodi di aggressione sono minori nonostante il personale sia sotto organico del 25% nel ruolo degli agenti (su 201 da decreto ministeraile ne sono amministrati 178) a causa dell'impiego del numero territoriale provinciale (composto da 120 unità) che 'drena' 36 unità del ruolo agenti dall'interno dell'istituto". Proprio lo scorso 10 giugno, Moretti si è recato presso la casa circondariale di Bicocca per verificare la salubrità dei luoghi di lavoro del circondariale catanese che, come dichiara a CataniaToday, “si presenta con diverse problematiche strutturali a cominciare dalla assenza di una caserma e di uno spaccio funzionante e che, a livello di manutenzione generale, richiederebbe interventi straordinari per eliminare le infiltrazioni presenti in alcuni ambienti di lavoro ed in particolare presso la mensa dei detenuti”.

Piazza Lanza e Bicocca, le carceri catanesi L'edificio di piazza Lanza è stato consegnato all'amministrazione penitenziaria il 12 agosto 1910. È nel centro storico di Catania, quindi facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici. Destinato solo a detenuti di media sicurezza. I due reparti principali, denominati Amenano e Simeto, ospitano la maggior percentuale della popolazione ivi ristretta e sono stati integralmente ristrutturati tra il 2000 e il 2004. Su ognuno dei piani detentivi ci sono stanze utilizzate come aule per la scuola media, per laboratori o per altre attività. Il reparto Nicito, Reparto isolamento, composto da n° 12 camere, è stato aperto il 2 maggio 2014 dopo lavori di ristrutturazione per l'adeguamento alle prescrizioni del D.P.R. 230/2000. L'istituto ospita la sezione femminile, che è punto di riferimento anche per le ristrette che provengono da altre province, Reparto Etna: è composto da 14 camere detentive interamente ristrutturate aperto nel mese di febbraio del 2015 ed è ubicato presso il secondo piano del terzo braccio detentivo. All'interno e all'esterno della struttura sono state effettuate ingenti opere di manutenzione straordinaria con finanziamenti provenienti dal Ministero delle infrastrutture, dal Ministero della giustizia e dalla Cassa delle Ammende. La casa circondariale di Bicocca è in funzione dal marzo 1987. E' il secondo istituto per dimensioni della città. La Casa Circondariale di Catania Bicocca fa parte del complesso penitenziario comprendente anche l'Istituto Penale per Minorenni di Catania. Il complesso penitenziario confina con quello giudiziario costituito dalle aule bunker realizzate negli anni '90. L'istituto è composto da due padiglioni identici (destro e sinistro), ognuno articolato su tre piani. Al primo e secondo piano dei padiglioni si trovano quattro sezioni detentive, tutte di Alta Sicurezza (circuito AS3). Ogni sezione è composta da 27 celle, per un totale di 108 (54 celle a padiglione).

Carceri minorili con detenuti "adulti" e con problemi psichiatrici

"Come accade quotidianamente negli istituti penitenziari per adulti, anche nelle carceri minorili la situazione peggiora di giorno in giorno", dichiara Francesco Pennisi, consigliere nazionale per la Sicilia del sindacato autonomo polizia penitenziaria ( Sappe). Oltre alla carenza di organico, l'attenzione deve essere rivolta anche ad altre problematiche come la gestione dei giovani con problemi psichici e dei detenuti giovani adulti con età al di sotto dei 25 anni. Attualmente nell'Ipm Bicocca ci sono sui 30/35 detenuti, prevalentemente stranieri. "Si tratta di soggetti che, spesso, vengono trasferiti a Catania dopo che hanno creato problemi di sicurezza nelle altre carceri, come se Catania fosse un collettore di scarico di soggetti facinorosi - dichiara Pennisi - Rispetto al 2023, nei primi mesi del 2024 non ci sono stati episodi gravi di aggressioni nell' istituto penitenziario minorile etneo. Ci sono stati eventi critici come, ad esempio, incendi provocati dai detenuti che sono sempre alla ricerca di pretesti per creare problemi". "Una delle questioni più delicate da affrontare è, però, la presenza di detenuti con problemi psichiatrici che non sono censiti come tali. Questo accade sia nel carcere dove sono reclusi gli adulti, sia in quello minorile. Ancora più complessa in quest'ultimo perchè per i minori non c'è una normativa che prevede un supporto psichiatrico. Quindi, sono gli agenti della polizia penitenziaria che si devono prendere carico di questi casi". "L'altra criticità - continua Pennisi - è dovuta alla presenza, nelle carceri minorili, di detenuti giovani adulti di 20/25 anni. Vengono associati nel carcere minorile per un reato commesso in età minorile. Noi agenti, quindi, ci troviamo davanti detenuti adulti che vengono visti come 'capi' da quelli minorenni e creano disordini". "Quello che mi preme sottolineare - conclude Pennisi - è che, in questa situazione di mancata sicurezza, diventa impossibile applicare un percorso rieducativo: senza sicurezza non ci può essere rieducazione”.

La riforma degli ospedali psichiatrici giudiziari

La riforma degli ospedali psichiatrici giudiziari (Opg) in Italia, con la soppressione di questi istituti, ha trasformato il sistema penitenziario e sanitario. La legge n. 9 del 17 febbraio 2012 ha, infatti, previsto la chiusura degli Opg entro il 1° febbraio 2013, successivamente prorogata al 31 marzo 2015 con la motivazione che gli ospedali psichiatrici giudiziari risentivano di gravi carenze organizzative e di organico. La riforma ha, però, introdotto nuove strutture: le Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (Rems), dove internare gli autori di reati non imputabili e socialmente pericolosi. Le Rems sono strutture gestite esclusivamente da personale sanitario che si differenziano dai vecchi Opg per la maggiore attenzione alla cura e alla riabilitazione dei pazienti. Purtroppo, però, ci sono diverse difficoltà: ritardi, mancanza di risorse economiche e problemi organizzativi. Mentre prima, quindi, quando si avevano problemi con detenuti psicopatici, questi potevano essere trasferiti negli Opg, oggi non è più possibile e devono rimanere in carcere perchè le Rems sono destinate ad accogliere persone affette da disturbi mentali che hanno commesso reati e che sono state giudicate socialmente pericolose da sottoporre a misure di sicurezza detentive disposte dalla magistratura. Inoltre, in Sicilia le Rems sono solo due: a Caltagirone con 26 internati allo stato attuale e a Naso, in provincia di Messina, con 20.

La "catena di comando" e l'appello dei sindacati

Come precisa Massimiliano Geraci, segretario provinciale Uspp, la situazione a Catania è peggiorata negli ultimi anni. "I detenuti ultimamente sono più indisciplinati. Prima, quando nelle nostre carceri i detenuti erano più catanesi, appartenenti alle cosche mafiose locali, non c'erano così tanti episodi di aggressioni. L'agente era considerato come una figura da rispettare, in quanto loro erano gli ospiti. Adesso, la maggior parte dei detenuti arriva da fuori: magari dopo aver disseminato il panico nelle altre carceri, vengono portati qui e hanno dei comportamenti che compromettono l'ordine e la sicurezza". Ed è durante questi continui episodi di violenza tra detenuti o nei confronti degli agenti che, se salta la "catena di comando" si può sfociare negli eccessi. I sindacati chiedono, quindi, misure urgenti per riportare ordine e sicurezza con un modello detentivo diverso e che "agevoli il reinserimento piuttosto che scaricare sugli agenti inefficienze stratificate". Chiedono più strumenti tecnologici come i dissuasori (taser) e l'aumento del contrasto all'introduzione di sostanze stupefacenti anche con i droni e body Cam a tutela del personale sugli interventi operativi necessitati. Vogliono poter lavorare con un servizio che corrisponda a quanto prevede il contratto, sei ore e non 12/14/16 ore per turno come succede sempre più frequentemente. Chiedono interventi sulla sanità penitenziaria perchè molte delle criticità e delle aggressioni violente sono causate da soggetti con patologie psichiatriche e "la polizia penitenziaria non può certo farsi carico di tali detenuti". "Chiediamo una modifica urgente della legge 81/2014 (chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari) relativamente alla gestione dei soggetti con patologie psichiatriche -dichiara Pennisi- Persone con queste gravi problematiche non possono essere associati e gestiti all'interno delle normali sezioni detentive, devono essere associati in idonee strutture ( Rems) dove è prevista una costante presenza di medici specialisti e paramedici. Ad oggi, purtroppo, tali strutture sono totalmente insufficienti con conseguenze devastanti per l'ordine e la sicurezza interna degli istituti. E chiediamo una modifica anche della legge 117/2014 ,relativamente all'innalzamento dell'età da 21 a 25 anni per la permanenza negli istituti minorili di soggetti maggiorenni, in espiazione di pene comminate per reati commessi prima del compimento degli anni 18. Una legge assolutamente sbagliata che come la Legge 81 sono da modificare al più presto".