Arrestato Briganti, presunto appartenente al clan Nardo: si nascondeva in un rifugio a Militello

I carabinieri del comando provinciale di Siracusa hanno arrestato Gesualdo Briganti, sfuggito il 16 giugno scorso all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Catania, nell'ambito dell'attività d'indagine denominata 'Agorà'. L'uomo, ritenuto referente del clan 'Nardo' nel comune di Francofonte, in provincia di Siracusa, era riuscito a sottrarsi alla cattura allontanandosi durante la notte nella zona rurale francofontese. Il monitoraggio dei carabinieri ha consentito di individuare il suo rifugio in un'abitazione di campagna, di proprietà di una coppia, nel vicino comune di Militello in Val di Catania, a pochi chilometri di distanza da Francofonte. Durante mirati servizi volti al rintraccio di Briganti, i militari hanno notato un'autovettura uscire dalla sua abitazione con al volante una donna che, una volta immesso il veicolo lungo la strada, ne abbandonava la guida stendendosi sui seggiolini posteriori, mentre il passeggero si metteva al volante. I militari hanno pedinato l'auto e sono giunti all'abitazione dove aveva trovato rifugio Briganti che, alla vista dei militari, non ha opposto alcuna resistenza.