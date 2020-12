Aveva un fucile per difendere i carciofi dai ladri, denunciato agricoltore

I carabinieri di palagonia hanno denunciato un 49enne di Ramacca, ritenuto responsabile di porto e detenzione illegale di armi e munizioni. L’equipaggio della gazzella ha fermato l’uomo in piena notte nei pressi di Margherito, territorio nel comune di Ramacca, all’interno di un carciofeto di sua proprietà. Perquisendogli l’auto, hanno rinvenuto sul sedile posteriore un fucile da caccia calibro 12 marca Beretta e 30 cartucce calibro 12, regolarmente denunciati, ma per cui non era autorizzato al porto. Estendendo la perquisizione nell’abitazione dell’uomo, i carabinieri hanno rinvenuto, all'interno di una cassaforte, un secondo fucile privo di matricola, in pessime condizioni generali e privo di meccanismo di sparo, mai denunciato. Le armi e le munizioni sono state sottoposte a sequestro.