Maltempo, Castiglione (Azione- Iv) "Il governo aiuti agricoltori siciliani i difficoltà"

“Il governo intervenga a sostegno delle aziende agricole e degli agricoltori siciliani che hanno subito danni ingenti a causa del maltempo che ha colpito l’isola, in particolare l'area sud-orientale, il 9 e il 10 febbraio scorsi”, così Giuseppe Castiglione, capogruppo di Azione-Italia Viva in commissione Agricoltura alla Camera, che ha presentato un’interpellanza al ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e al ministro per la protezione civile e le politiche del mare, chiedendo di sapere “quali urgenti e indifferibili iniziative intenda adottare il governo per fornire assistenza e risorse soprattutto al duramente colpito comparto agroalimentare” e “se e in che tempi si intendano adottare le iniziative di competenza volte ad attivare lo stato di calamità naturale di rilievo nazionale”. “Occorre stanziare risorse per la riparazione dei danni subiti – spiega - mediante l’attivazione del fondo di solidarietà nazionale e del neonato fondo AgriCat previsto dal Piano nazionale di gestione del rischio 2023 che tutela le parti dai danni alle produzioni derivanti da eventi climatici avversi come gelo e brina, siccità, alluvioni. La Sicilia è purtroppo al primo posto tra le regioni italiane maggiormente colpite da fenomeni simil-tropicali, ma stavolta sono state colpite anche località, come Siracusa e Catania, mai toccate nel recente passato da fenomeni di tale portata. E questo – conclude Castiglione - dimostra che il rischio idrogeologico è ormai esteso a tutta la Sicilia e non più confinato in alcune zone dell’isola”.