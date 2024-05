Nuovi lavori sul canale Cavazzini per potenziare l'irrigazione nella piana di Catania

È stato pubblicato il bando di gara per l'appalto integrato dei lavori di ristrutturazione di un nuovo tratto del canale irriguo Cavazzini, nel territorio dei comuni di Palagonia e Lentini. Si tratta di interventi che consentiranno il ripristino di funzionalità dell'importante infrastruttura, strategica per l'irrigazione nella piana di Catania. Attraverso l'attività del dipartimento regionale della Protezione civile (amministrazione attuatrice) e dell'Ufficio progettazione ed esecuzione opere del Consorzio di bonifica etneo (soggetto attuatore), è stato ottenuto un finanziamento di 9,93 milioni di euro del Pnrr, per il ripristino e l’adeguamento funzionale di circa 10 chilometri del canale Cavazzini, contigui al primo tratto di 5 chilometri già interessato dai lavori appaltati dagli uffici della struttura per il contrasto al dissesto idrogeologico della Regione.

Il nuovo tratto su cui intervenire domina un ampio comprensorio irriguo, ampio oltre 20 mila ettari. L’obiettivo è quello di tutelare e modernizzare le infrastrutture che oggi versano in uno stato di diffuso deterioramento, aggravato dalle alluvioni del 2018. Sono previsti interventi di demolizione e ricostruzione delle porzioni particolarmente ammalorate o di ripristino funzionale. L'opera porterà benefici al comparto agricolo, che sta subendo i pesanti effetti della siccità, e garantirà maggiore protezione idraulica al territorio.