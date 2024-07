Agricoltura, Pogliese (FdI): "Approvato sostegno a imprese siciliane colpite da siccità"

“Il governo Meloni continua a sostenere gli agricoltori colpiti da fenomeni naturali. Lo dimostra l’emendamento al dl Agricoltura approvato in commissione Agricoltura, di cui sono primo firmatario, che prevede sostegno finanziario alle imprese agricole con sede operativa in Sicilia che hanno subito danni a causa della siccità nel luglio 2023 e fino al mese di maggio 2024 e che non hanno usufruito di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici". Lo dichiara in una nota il senatore Salvo Pogliese, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Agricoltura.

"Il sostegno, che avverrà previa verifica del nesso di causalità tra l’evento siccitoso e i danni riportati, ha il limite di 15 milioni di euro. Sempre grazie allo stesso emendamento da me proposto viene inoltre incrementata di ulteriori 15 milioni di euro per l’anno 2024 la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale. L’agricoltura è un settore strategico e resta centrale nell’agenda di questo governo”, conclude Pogliese.