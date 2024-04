Agricoltura, De Gasperis (Uil) "L'assessorato ad interim a Schifani non sia un alibi"

"L'interim all'Agricoltura, imposto dall'inchiesta che coinvolge l'ormai ex assessore Luca Sammartino, non sia un alibi per giustificare un'altra legislatura regionale di inutili attese e occasioni perdute. Riforme come quella della Forestale non possono aspettare, la politica non può commettere l'errore di sempre: rincorrere le emergenze e correre affannosamente, inutilmente, ai ripari quando è ormai tardi mentre bisognerebbe già essere pronti in Sicilia, ancor più che nel resto del Paese, ad affrontare un'estate a rischio siccità, a rischio incendi", così il segretario nazionale della Uila, Gabriele De Gasperis, oggi a Catania nella sala Uil "Mico Geraci" insieme con i segretari generali di Uila e Filbi Sicilia, Nino Marino ed Enzo Savarino, per l'Esecutivo regionale dell'organizzazione di categoria.

"Noi chiediamo - proseguono - che si guardi al presente e al futuro. Ma attendiamo sempre che la riforma forestale, come sentiamo promettere da mesi, arrivi in giunta Schifani per l'approvazione e venga inviata all'Ars per l'esame conclusivo. Oppure, non attenderemo la fine della primavera per scendere in piazza a protestare, ancora una volta assieme agli amministratori locali che con noi furono già protagonisti della grande mobilitazione unitaria #SvegliaRegione".