Era ai domiciliari ma continuava a spacciare, arrestato

Gli agenti del commissariato San Cristoforo hanno arrestato il pluripregiudicato Giuseppe Davide Pastura Giuseppe di 26 anni per spaccio. Nel corso del servizio di controllo del territorio, i poliziotti hanno notato, in una via del quartiere, insoliti movimenti di persone incuranti delle avverse condizioni meteo ehanno appurato che si trattava di “clienti” che si rifornivano presso l'abitazione di un noto pusher. Sono quindi scattate le manette per lo spacciatore ventiseienne, il quale tra l’altro si trovava già agli arresti domiciliari e aveva anche il braccialetto elettronico. Gli agenti hanno provveduto anche al contestuale sequestro delle dosi di marijuana: entro le prossime 48 sarà celebrato il processo per direttissima.