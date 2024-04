Aipd di Catania, Aida Fazio Russo lascia la presidenza a Katia Schirò

Oggi, presso la sede Aipd di Catania, in via Orto dei Limoni 60, il presidente pro-tempore Aida Fazio Russo ha passato il testimone della presidenza dopo quasi 25 anni inninterrotti di attività, a Katia Schirò. Aida Fazio Russo ha messo anima e corpo nella gestione dell'associazione, coordinando e proponendo progetti a favore dei "suoi ragazzi" così li chiama lei. I genitori dei ragazzi e tutti gli operatori, nella circostanza hanno calorosamente e affettuosamente, ringraziato Aida per la sua costante presenza, che comunque non lascerà l'associazione ma ne rimarrà preziosa consigliera e membro del direttivo.

Il suo principale obiettivo nei 25 anni di presidenza è stato quello della autonomia dei giovani per dare lo la possibilità di poter vivere la loro vita senza troppe difficoltà. La sede dell'Aipd di Catania è attiva da 35 anni e Aida ne è stata una socia fondatrice. Ha da subito creduto alle potenzialità dell'ente, che opera in tutta Italia. La sede etnea ha nel suo organico ben 8 operatori, tra cui tecnici della riabilitazione psichiatrica, pedagogisti, assistenti sociali e un numero sempre variabile, ma in continuo aumento, di volontari.

L'Aipd accoglie anche numerosi studenti per lo svolgimento del tirocinio, che collaborano con il quadro permanente nella gestione dei ragazzi. Vanta di una sistemata di accoglienza e supporto alle famiglie, progetti individuali e di gruppo in relazione alle fasce di età. Il supporto alle famiglie avviene spesso anche tramite contatti telefoni o tramite la piattaforma Facebook, dove è possibile chiedere un primo eventuale contatto.