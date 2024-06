Passopisciaro, inaugurata l'aiuola della legalità

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Riceviamo e pubblichiamo la lettera firmata dal lettore Alfio Papa:

Il piccolo borgo di Passopisciaro, frazione di Castiglione di Sicilia, ha scritto oggi una nuova pagina della sua storia, incastonandosi ancor più saldamente come una perla del versante Nord dell'Etna. Conosciuto come la città dei vini, Passopisciaro non è solo un crogiolo di sapori e profumi ma anche un simbolo di rinascita e legalità. Questo paesino meraviglioso, amato per i suoi colori vividi e i suoi sapori, si distingue soprattutto per i suoi odori unici e peculiari: dal profumo incantevole della ginestra, al delicato aroma della terra e dell'uva, fino ai pungenti sentori del mosto durante l’autunno. Non è un caso che il noto fisico Ettore Majorana, scomparso in giovanissima età, abbia scelto Passopisciaro come sua residenza estiva. Oggi, 4 giugno, il borgo ha vissuto un momento di grande orgoglio con l’inaugurazione dell'Aiuola della Legalità, un’area attrezzata con giochi per bambini, realizzata su terreno confiscato alla criminalità e voluta dalla Commissione Straordinaria Prefettizia Dottori Salerno – Alagna - Portaro. Questo evento rappresenta un chiaro messaggio di riscatto e speranza per tutta la comunità. I cittadini di Passopisciaro, insieme ai titolari delle oltre cento cantine locali, hanno combattuto duramente, non molto tempo fa, per il mantenimento della loro caserma dei carabinieri.

In questo impegno sono stati supportati dal Prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi, che oggi ha presenziato con entusiasmo all’inaugurazione del Parco Giochi, assieme ad autorità militari, civili e religiose. La cerimonia è stata particolarmente toccante. I ragazzini delle scuole di Castiglione, Solicchiata e Passopisciaro, accompagnati dalla dirigente scolastica e dai loro docenti, hanno accolto il Prefetto Librizzi intonando l’inno d’Italia. Dopo il taglio del nastro da parte del Prefetto, il parroco Don Orazio Greco ha benedetto il parco giochi, alla presenza delle forze dell’ordine, tra cui il Questore di Catania, il Colonnello dei Carabinieri, il Generale della Finanza, il Capitano dei Carabinieri di Randazzo Luca D’Ambrosio e il Comandante della stazione dei Carabinieri di Passopisciaro, Luogo-Tenente Salvatore Sciuto. Il piccolo ma incantevole Parco Giochi, denominato “Aiuola della Legalità”, è stato confiscato alla mafia e acquisito al patrimonio indisponibile del Comune.

Il Prefetto Librizzi, nel suo discorso, ha incitato tutti i presenti a perseguire la strada della legalità, invitando soprattutto i bambini a utilizzare il parco a fare rumore e a gridare ad alta voce contro il male e la criminalità. Passopisciaro si è dimostrato ancora una volta un borgo vivo, che non vuole mai più conoscere il vocabolo "mafia". Il messaggio che emerge forte e chiaro è un invito ai residenti dei comuni limitrofi a venire, portare i propri figli a giocare spensierati nell’Aiuola della Legalità, affinché possano crescere in un ambiente sano e privo delle ombre della criminalità. L’inaugurazione di oggi non è stata solo una celebrazione di un nuovo parco giochi, ma un potente simbolo di speranza e rinascita, un richiamo alla bellezza della legalità e della comunità unita.