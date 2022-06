Aiuole secche nei pressi della scuola XX Settembre

La prima “strada scolastica” di Catania, inaugurata tempo fa nel quartiere Borgo-Sanzio, di fronte alla scuola XX Settembre, si trova ad affrontare dei problemi di manutenzione del verde pubblico. Lo spazio è stato rigenerato e trasformato con aiuole, piante, prati e giochi educativi in via Guardo, tra le vie Empedocle e Caronda, davanti all’istituto scolastico, nei pressi della fermata Borgo della metropolitana e Catania Borgo della Fce. Sono state realizzate diverse aiuole in terra vegetale con un impianto di sub irrigazione automatizzato con programmazione a distanza e la messa a dimora di alberi, cespugli e tappeto erboso. "Ma purtroppo - denuncia il comitato Vulcania - le piante sono ingiallite e senza manutenzione perché non vengono attivati gli impianti d’irrigazione presenti. A distanza di dieci mesi la via scolastica realizzata non si presenta in buone condizioni. Le sterpaglie secche- spiega la presidente del comitato Angela Cerri - con il primo caldo potrebbero essere facilmente soggette a piccoli incendi. Esiste un l’impianto di irrigazione, ma non è messo in funzione da troppo tempo. Chiediamo, a chi di competenza, il motivo della mancata erogazione dell’acqua, e di intervenire sul problema".