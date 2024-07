Aiuti alle azende agricole per i danni della siccità, Confagricoltura: "Boccata d'ossigeno"

Confagricoltura Sicilia saluta con favore l’approvazione presso la Commissione Agricoltura del Senato nella giornata di ieri, mercoledì 3 luglio, di un emendamento che prevede il un sostegno finanziario alle imprese agricole siciliane che hanno subito danni a causa della siccità nel luglio 2023 e fino al mese di maggio 2024 e che non hanno usufruito di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici. Le misure di sostegno economico hanno il limite di 15 milioni di euro. Inoltre, viene incrementata di ulteriori 15 milioni di euro per l’anno 2024 la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale.

"Una boccata d’ossigeno per gli agricoltori siciliani – dichiara il Presidente di Confagricoltura Sicilia, Rosario Marchese Ragona – che stanno fronteggiando disagi inauditi. Ringraziamo i senatori siciliani che si sono fatti promotori di questi provvedimenti che salutiamo come utili e necessari, augurandoci che vengano approvati presto alla Camera, confidando nel lavoro e nel senso di responsabilità di tutte le parti politiche. Occorre agire molto celermente". "Sull’emergenza siccità la lista delle cose da fare per salvare l’agricoltura e la zootecnia siciliana è ancora lunga – aggiunge Marchese Ragona – e noi di Confagricoltura continueremo a dare il nostro contributo, lavorando senza sosta e con il massimo impegno in tutte le sedi".