Al via la donazione pomeridiana di sangue al Policlinico

Ampliare le possibilità di effettuare una donazione di plasma da aferesi anche nel pomeriggio allo scopo di allargare la platea dei donatori e tentare tutti insieme di ridurre il deficit di plasma rispetto ai bisogni della popolazione. Questo l'obiettivo del nuovo servizio di raccolta di plasma pomeridiana dell'Azienda ospedaliero universitaria Policlinico "G. Rodolico - San Marco" di Catania che partirà già da martedì prossimo 17 ottobre, dalle ore 15 alle ore 17, e proseguirà per tutti i martedì alla stessa ora nel centro di raccolta al primo piano dell'edificio 7 in via Santa Sofia. Lo rende noto l'a stessa azienda ospedaliero universitaria etnea, che mette a disposizione questa attività aggiuntiva oltre alla consueta raccolta quotidiana nelle ore mattutine, dalle 7.30 alle 11.30, "perché donare plasma è importante per assicurare la produzione di albumina e di immunoglobuline, farmaci salvavita" dichiara il direttore della Medicina Trasfusionale Salvatore Costanzo. Il plasma - aggiunge - inoltre è indispensabile in caso di deficit di fattori della coagulazione, trovando largo impiego nelle aree di emergenza-urgenza come pronto soccorso e reparti di rianimazione". L'Aoup rinnova quindi l'appello, invitando tutti a donare plasma (è sufficiente avere valori di emoglobina di 11.5 g% nella donna e di 12.5 g% nell'uomo, entrambi di un grammo inferiore rispetto alla tradizionale donazione di sangue completo). A tutti coloro che faranno la donazione, oltre ai tradizionali controlli eseguiti sui donatori, l'Azienda ospedaliero universitaria offre il protidogramma, analisi che consentirà ai donatori di conoscere le proteine nel siero. Per prenotare la donazione telefonare al numero 095.7316265 o tramite e-mail all'indirizzo med.trasfusionale@ao-ve.it. Anche i donatori di plasma pomeridiano potranno usufruire della sospensione dal lavoro prevista per legge.