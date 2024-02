Albanese trasferito dall'albergo a Piazza Lanza con un mandato di cattura europeo

Nel corso della notte, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico hanno arrestato un cittadino albanese ospite di una struttura ricettiva in viale Kennedy. Nel momento in cui è stato registrato dalla struttura è scattato un alert nel sistema alloggiati, pervenuto alla sala operativa della questura, in quanto a suo carico risultava un ordine di cattura emesso dalle autorità belghe.

I poliziotti, appena ricevuta la segnalazione, sono immediatamente intervenuti nella struttura e hanno individuato e fermato l’uomo. Avuta conferma, dalla sala ooperativa internazionale del servizio per la cooperazione Roma, della sussistenza del mandato d’arresto europeo, inserito da parte del Belgio per i reati di "coltivazione, produzione, lavorazione, possesso e trasporto di sostanze stupefacenti, nonché partecipazione nell'organizzazione criminale dedita allo spaccio", gli agenti hanno accompagnato il 47enne presso gli uffici della polizia scientifica le foto segnaletiche di rito. Il pm di turno che ha disposto l’accompagnamento presso la casa circondariale di piazza Lanza.