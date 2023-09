Alberi abbattuti a Canalicchio, sindaco Rando: "Rischio di caduta e pericolo per la popolazione scolastica"

In merito alla protesta di ieri contro l'abbattimento di alberi davanti alla scuola Settebello a Largo Pitagora di Canalicchio, il sindaco di Tremestieri Etneo Santi Rando, con una nota, precisa che, a seguito di "sopralluoghi effettuati", è stato disposto il taglio per varie motivazioni.

"Queste alberature sono state erroneamente collocate nel passato, in uno spazio del tutto inadatto per l'habitus di accrescimento dei Pini ma sopratutto inospitale come tipologia di suolo, costituito per la maggior parte da materiale di riporto, che ha costretto le radici, nella ricerca di acqua ed elementi nutritivi, a sprofondare ed ancorarsi ai sottoservizi, provocando in ultimo, oltre i danneggiamento degli stessi, anche la rottura dell'asfalto in diversi punti, più volte riparato", spiega Rando.

"L'ambiente urbano da verifche effettuate in loco è risultato totalmente inadatto sia per le costruzioni che vi insistono, sia per la loro tipologia di fruizione, (scuole e bambini); Diversi problemi di natura strutturale sono stati rilevati in passato, ed attualmente riscontrati, nei muri di confine delle scuole, nella pavimentazione dei cortili esterni, inoltre i rami aggettanti su tali strutture hanno determinato più volte l'intasamento dei tetti ed delle grondaie degli edifici scolastici, con conseguenti problemi di umidità e notevoli infiltrazioni. Tra i notevoli problemi strutturali derivanti dalla presenza di tali essenze arboree si pone in risalto l'otturazione sitematica delle caditoie presenti su questa via Monti Iblei durante eventi meteo avversi con forti pioggie", continua la nota.

"Si riscontra infatti la presenza di diversi tombini e di una caditoia a nastro perennemente otturati dal riversarsi di aghi di pino che, misti a vari detriti, hanno causato e causano diversi problemi di allagamento per ristagno di acqua piovana. Non pochi gli interventi da parte della Polizia Locale e vigili del fuoco negli anni scorsi, che in quel tratto, dato il declivio della strada e la presenza di una corda molla, sono dovuti intervenire, per rimuovere mezzi con persone a bordo che, malgrado la segnaletica stradale presente ed all'uopo di volta in volta predisposta, continuavano a transitare. Altresì non da meno, considerata l'insistenza in prossimità di strutture scolastiche è stato considerato anche il potere altamente allergizzante del polline dei pini e la crescente percentuale di bambini e adulti con problemi di allergia. Negli anni si è intervenuto più volte con interventi di potatura e anche con un abbattimento di un albero centrale, cresciuto in modo obbliguo a causa dell'errato sesto d'impianto (distanza di piantagione)".

"Inoltre è del tutto evidente che la crescita di alcune branche dell'esemplare più imponente presentano una malformazione molto pericolosa chiamata, in gergo vivaistico, " la sventura del diavolo", sicuramente determinata dalla ricerca di luce, dovuta alla concorrenza degli altri alberi troppo vicini che ne determina una forte pericolosità - aggiunge il sindaco di Tremestieri - Dall'osservazione della forma degli alberi si è desunto che, negli anni trascorsi e precisamente dalla fase giovanile, gli stessi non sono stati adeguatamente potati. I pini per la loro struttura devono essere potati con adeguata distribuzione dei rami la cui forma corrisponde a quella delle sottostanti radici, per cui una potatura eccessiva, come necessaria in tale siti, comporterebbe uno squilibrio tale da compromettere la stabilità della pianta con un conseguente rischio di caduta e pericolo per la popolazione scolastica presente - conclude - I Pini abbattuti saranno sostituiti con piante più adatte alla zona e alla sua fruzione, in seguito ad una accurata valutazione degli Uffici presposti; avranno bisogno di un periodo adeguato per l'effetto ombreggiante ma dal punto di vista dell'assorbimento di anidride carbonica saranno anche più funzionali dei pini che invece non riescono ad avere un ricambio veloce dei filtri ed essendo gli aghi difficimente permeabili in virtù dello strato ceroso che li avvolge. Per tutti i sopracitati argomenti e motivazioni si è ritenuto necessario ed inderogabile, per la salvaguardia della pubblica incolumità ed il regolare funzionamento e/o manutenzione delle infrastrutture esistenti procedere all'abbattimento e alla conseguente sostituzione della specie con una riqualificazione delle aree a verde della zona e delle scuole, senza alterare la destinazione urbanistica ad oggi presente".