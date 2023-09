Alberi secchi in piazza Croce Rossa Italiana, comitato Vulcania chiede intervento

"Alberi secchi, l'erba è diventata gialla, per mancanza d’acqua e di cure. La cosa più grave è che gli alberi sono secchi non solo per l’assenza d’acqua certamente da mesi, per non dire anni, ma non sono stati fatti trattamenti fitosanitari probabilmente da troppo tempo. Il Comune ha messo in campo mezzi per bagnare le piante, ma non si è visto fare niente da mesi, per non dire anni, nel quartiere. Nella piazza Croce Rossa Italiana c è una fila di tronchi con chiome senza vita, foglie ingiallite e secche e aiuole aride". E' la denuncia del comitato Vulcania che aggiunge "ci sono anche alberi piantati di recente dal comune, in sostituzione di quelli abbattuti dal vento o danneggiati o distrutti da atti vandalici, completamente secchi".

La mancanza di manutenzione e di irrigazione sta distruggendo quasi tutto rendendo vani gli sforzi e gli investimenti ma soprattutto offrendo uno spettacolo desolante del quartiere. Ne denunciano lo stato i residenti e commercianti della zona e chi si reca sulla piazza per le passeggiate giornaliere. "Dalla cura del verde cittadino e decoro urbano si misura la qualità della vita di un quartiere. Il risultato della gestione del verde della attuale amministrazione, che faceva dell'ambiente il proprio cavallo di battaglia, è pessimo. Il Comitato Vulcania chiede agli organi competenti dell’amministrazione comunale di eseguire, in tempi rapidi, interventi di manutenzione ordinaria d’irrigazione nella piazza su menzionata e monitoraggio sul controllo dei sistemi di irrigazione non funzionanti, da troppo tempo, nelle varie piazze, slarghi e aiuole del quartiere", conclude la nota.