Torna a casa sotto l'effetto di alcol e droga e rompe due costole alla madre

La polizia ha arrestato un 42enne per i reati di maltrattamenti in famiglia e minacce. Gli agenti delle volanti sono intervenuti in un'abitazione privata dopo che l'uomo, rientrato in casa sotto l'effetto di alcol e droga, per una banale discussione ha spintonato violentemente la madre. La poveretta è andata a sbattere contro una porta a vetri, infrangendola e provocandosi diverse lesioni. Non contento, ha continuato a minacciarla danneggiando vari suppellettili dell’abitazione. Tenuto conto del fatto che l’anziana signora, accompagnata in ospedale, è stata refertata con una prognosi di 30 giorni per la rottura di due costole e altre lesioni, l’uomo è stato tratto in arresto ed accompagnato a l carcere di piazza Lanza.