Alessia Trovato capogruppo in consiglio comunale per "Trantino Sindaco"

"Vorrei ringraziare i consiglieri Curia e Curró per avermi dato fiducia, concedendomi di rappresentare il gruppo 'Trantino Sindaco' all’interno del Consiglio Comunale. Svolgerò questo compito con dedizione ed impegno per migliorare la nostra città, lavorando in sinergia con gli altri gruppi, con la giunta e soprattutto con il sindaco Trantino, il quale non solo è una persona professionale e competente dal punto di vista politico, ma è in primo luogo una persona attenta ai bisogni dei propri concittadini". Lo dichiara il consigliere comunale Alessia Trovato, capogrupppo per lo schieramento "Trantino Sindaco" a Palazzo degli Elefanti.