Acoset intensifica i controlli contro gli allacci abusivi: le prime denunce a Ragalna

Acoset SpA, gestore del servizio idrico potabile in ventuno comuni della fascia pedemontana etnea, ha recentemente individuato diversi allacci abusivi nelle zone servite dall'azienda, nell'ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio. L'obiettivo è prevenire e reprimere i reati di furto d'acqua, bene prezioso durante il periodo estivo. La società ha proceduto alla denuncia di questi illeciti presso i carabinieri. In particolare, durante i controlli effettuati a Ragalna è stato scoperto un sistema illecito messo in atto da alcuni residenti, che avevano manomesso gli impianti idrici per effettuare allacci abusivi. Erano stati collegati alla buona alcuni tubi, in alcuni casi anche in acciaio, accuratamente nascosti per evitare la scoperta. I tecnici dell’azienda hanno ripristinato le condizioni di normalità e denunciato i residenti coinvolti alle autorità competenti per furto aggravato.

"Stiamo portando avanti un’azione di controllo sul territorio servito dalla nostra azienda - dichiara Acoset in una nota - in relazione anche alla carenza idrica lamentata in alcune zone. Quel che emerge, in alcuni casi, è una corrispondenza tra carenza nella distribuzione e allacci abusivi. Proseguiremo con le denunce dei trasgressori perché vogliamo fortemente evitare che taluni beneficino delle risorse pubbliche per propri scopi egoistici, a danno di altri e dell’azienda. Danni non solo economici ma anche in termini di disservizi. Auspichiamo che, una volta accertato il delitto di furto d’acqua, vengano applicate pene di legge opportune. In un momento delicato come questo bisogna avere tolleranza zero verso chi 'ruba' l’acqua e non escludiamo di costituirci parte civile, chiedendo un risarcimento dei danni subìti. Abbiamo inoltre, tra i progetti in corso di sviluppo, quello di installare dei sistemi che permetteranno di individuare i tanti allacci abusivi".