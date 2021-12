Manomettono il contatore per risparmiare, cinque denunciati a Tremestieri

I carabinieri di Tremestieri Etneo hanno denunciato tre donne di 36, 48 e 59 anni e due uomini di 46 e 60, tutti del posto, per furto aggravato. Sono accusati di aver messo in atto alcuni allacci irregolari alla rete elettrica. I militari, con il supporto dei tecnici Enel, hanno effettuato delle verifiche incrociate attraverso la disamina dei dati rilevati in centrale elettrica, evidenziano consumi verosimilmente non corrispondenti alla realtà o addirittura totalmente inesistenti, con la mancanza di un regolare contratto di fornitura. Nel caso delle cinque abitazioni dei denunciati, i tecnici hanno riscontrato che, in ognuna di esse, i contatori elettrici erano stati manomessi al fine di conteggiare un numero minore di kilowatt rispetto a quelli realmente consumati. Le attività di controllo proseguiranno secondo un piano di verifica approntato utilizzando i dati tecnici forniti dal distributore dell’energia elettrica.