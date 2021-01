Allacci abusivi alla rete idrica: sei denunciati per furto aggravato

Nell’ambito delle operazioni finalizzate al contrasto dei reati contro il patrimonio, gli agenti idel Commissariato di Adrano, in una ben organizzata e strutturata operazione di polizia, hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria competente sei persone, per furto aggravato di acqua ai danni della società Acoset. Nello specifico, gli investigatori del Commissariato, avevano individuato e accertato delle irregolarità riguardanti la fornitura di acqua pubblica presso uno stabile delle case popolari in viale De Filippo ad Adrano.

A seguito di attività info investigativa, all’interno dell’intera palazzina interessata, coadiuvati da personale tecnico dell’ACOSET, si è riuscito ad accertare e individuare le sei persone che avevano allacciato abusivamente il proprio impianto alla rete idrica, evadendo in tal modo ogni pagamento del canone a scapito della società erogatrice. Eseguiti dei controlli mirati e oculati all’interno di ogni singola abitazione presente nello stabile interessato, gli operatori hano proceduto al sequestro penale del tubo adibito all’allaccio abusivo per l’erogazione dell’acqua pubblica. Per il reato di furto aggravato, è prevista la pena della reclusione da 2 a 6 anni e il pagamento della multa da 927 a 1.500 euro. Del fatto risponde non solo chi ha materialmente commesso l’allaccio abusivo, ma anche chi, più semplicemente, ne ha tratto profitto come è stato accertato dagli Agenti di Polizia del Commissariato. Sono in corso e si protrarranno ancora a lungo ulteriori controlli curati dalla polizia nel territorio del Comune di Adrano per contrastare tali fenomeni, troppo spesso sottovalutati in certe realtà sociali, mentre di fatto costituisce grave reato in danno di tutta la collettività.