Allaccio abusivo alla rete elettrica in un condominio di Librino, la replica del legale

In merito alla notizia di allaccio abusivo alla rete elettrica in un condominio di Librino, l'avvocato Denise Maria Caruso precisa che "I condomini, da me rappresentati, hanno appreso dell’indagine in questione dalle notizie di stampa, non risultano destinatari di qualsivoglia provvedimento dell’Autorità Giudiziaria".

"Essi altresì dichiarano di essere in regola con i pagamenti delle utenze e di non aver commesso alcun atto illecito - continua la replica del legale - Tuttavia, dal tenore dell’articolo sembra che tutti gli abitanti dei 79 appartamenti dello stabile siano coinvolti nell’indagine, malgrado, da svariati anni, che ricorrendo ad assistenza legale, molti dei miei assistiti chiedono all’Istituto Iacp di intervenire, ponendo in essere ogni attività utile all’accertamento di di eventuali attività di natura illecita compiute da terzi".