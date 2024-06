Allaccio abusivo alla rete elettrica, denunciato un 32enne

Un 32enne è stato denunciato per furto aggravato di energia elettrica dalla polizia di Caltagirone. A scoprirlo sono stati i poliziotti durante un accertamento in casa richiesto dallo stesso giovane che, condannato alla pena di 9 mesi per il delitto di sostituzione di persona, chiedeva di poter beneficiare dell’affidamento in prova ai servizi sociali quale misura alternativa alla detenzione.

Durante i controlli preliminari all'assegnazione del beneficio, gli agenti hanno scoperto un allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica che alimentava la sua abitazione. Il 32enne è stato quindi deferito alla Procura della Repubblica di Caltagirone per furto aggravato.

