Pedara, altri due arresti per allacci abusivi alla rete elettrica

I carabinieri della stazione di Pedara hanno arrestato un uomo di 62 anni ed una donna di 44, fratello e sorella, perché ritenuti responsabili di furto aggravato. I militari hanno infatti effettuato alcune verifiche con il supporto del personale tecnico della “Enel Distribuzione” in abitazioni che l’esame dei tabulati tecnici faceva sospettare fossero asservite alla linea pubblica. In particolare, i militari hanno constatato che entrambi gli appartamenti in uso ai due arrestati, ubicati in via Madre di Bonforte, erano stati collegati mediante un allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica che, tra l’altro, costituiva un pericolo per la sicurezza, vista la sua precarietà. Come se non bastasse, il 62enne aveva asservito la propria abitazione anche alla condotta idrica comunale.