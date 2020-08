Forza Italia chiede manutenzione straordinaria per prevenire gli allagamenti

Il gruppo consiliare di Forza Italia al comune di Catania chiede un calendario di interventi precisi e mirati in primis a mettere in sicurezza quelle zone in cui i flussi d'acqua sono maggiormente insistenti e fuori controllo a causa delle pendenze del suolo o per altri fattori naturali. Avvenimenti fenomenici e fuori stagione hanno già colpito alcune località sicule, mettendo in ginocchio intere cittadine in seguito a forti piogge ed inaspettati temporali.

"Considerato che in passato anche la città di Catania ha subito eventi simili, in grado di minacciare l'incolumità pubblica per giorni - dichiarano i consiglieri Grasso, Petralia e Giusti, insieme al coordinatore comunale di Forza Italia giovani, Salvo Smirni - chiediamo alle autorità competenti di avviare un programma di pulizia straordinaria e manutenzione delle caditoie presenti sul territorio catanese al fine di anticipare il manifestarsi di episodi sgradevoli. Serve un calendario di interventi precisi e mirati in primis a mettere in sicurezza quelle zone in cui i flussi d'acqua sono maggiormente insistenti e fuori controllo a causa delle pendenze del suolo o per altri fattori naturali. Necessario inoltre attenzionare quelle aree in cui la manutenzione delle caditoie e di altri sistemi di deflusso delle acque non viene esercitata con la dovuta attenzione da anni". È stata formulata quindi un'apposita richiesta che verrà protocollata lunedì 10 agosto, mediante la quale si vuole mettere in risalto l'importanza di tale argomento.