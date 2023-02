Allagamenti in via del Cigno, l'appello di Giusti e Cristofaro: "Serve nuovo approccio per gestire le emergenze"

Il consigliere comunale Agatino Giusti fa un appello al Governo regionale in relazione alle problematiche connesse al maltempo. "La Sicilia è vittima del cambiamento climatico, dovuto all’inquinamento, ed è necessario avere una visione della nostra terra di tipo tropicale. Ci sono stati dal 2010 circa 100 eventi eccezionali. Abbiamo bisogno di infrastrutture adatte per affrontare questi eventi naturali. Con l’avvio di queste opere urbane si genererebbe anche occupazione. Non c’è più tempo per le polemiche, si deve agire nel più breve tempo possibile. Se non si investe a livello infrastrutturale saremo punto e a capo, ad ogni evento temporalesco". Condivide la stessa tesi il coordinatore del IV Municipio Fabrizio Cristofaro. "Le problematiche citate sono ancora più evidenti nella periferia di San Giovanni Galermo, che ricordiamo fa parte della città di Catania, dato che viene in modo continuo dimenticata. Ci sono tantissimi disagi. Dall'abbandono del cimitero all'allagamento delle strade con le prime deboli piogge per assenza di caditoie. Laddove sono presenti sono sporche o mai pulite, come in particolare in via del Cigno, dove i residenti non possono neanche entrare in casa per via di allagamenti".