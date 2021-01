Zona industriale e allagamenti, il Pd chiede interventi concreti

In via Francesco Giovanni Chiavetta, alla zona industriale di Catania, sono state apposte delle transenne che impediscono l'accesso agli automobilisti a causa dell’acqua alta. La presidentessa dell’assemblea provinciale del Partito Democratico etneo, Ersilia Saverino, chiede fatti concreti per risolvere le tante problematiche di questa vasta area. "E' difficile raggiungere le aziende per clienti e fornitori, anche a causa delle fosse nel manto stradale e degli ampi tratti di marciapiede letteralmente sprofondati. Da anni mi batto per cercare di trovare quelle soluzioni percorribili per recuperare il cuore economico della provincia etnea. Proposte, idee e propositi ma resi operativi. Ed ora il conto da pagare è estremamente salato. Per queste ragioni, non servono altre passerelle politiche, ma fatti concreti. Un concetto ribadito più volte dagli stessi titolari delle aziende che oggi, più che mai, si sentono abbandonati al loro destino".