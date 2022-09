Allarme bomba in via Umberto, intervengono gli artificieri

Attimi di paura per i residenti di piazza Umberto. Questa mattina, intorno alle 7, è scattato un allarme bomba a causa di un oggetto sospetto abbandonato nei pressi del chiosco Giammona. La strada è stata chiusa al traffico per effettuare i rilievi del caso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i vigili urbani e il reparto radiomobile dei carabinieri con artificieri del comando provinciale. Gli artificieri hanno verificato che si trattava effettivamente di un falso allarme e, dopo le 8, l'emergenza è definitivamente rientrata, con la riapertura della zona al traffico veicolare ed ai pedoni. All'interno dello zaino, contenute in una scatola di cartone, sono state rinvenute delle pietre.