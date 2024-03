Una valigia sospetta fa scattare l'allarme bomba nei pressi della facoltà di Scienze Politiche

Una valigia abbandonata ha fatto scattare l'allarme bomba nei pressi della facoltà di Scienze Politiche. Alle 21 di ieri sera un passante ha allertato la centrale operativa dei carabinieri per segnalare la presenza di un trolley abbandonato sul marciapiedi nei pressi dell'edificio universitario. E' subito scattato l’intervento delle pattuglie del nucleo radiomobile di Catania e del nucleo operativo della compagnia di Pizza Dante. Raggiungendo il luogo indicato dal cittadino in pochi minuti, hanno effettivamente accertato la presenza di una grossa valigia nera appoggiata al muro di un palazzo che fa angolo con via Gulli.

Strada chiusa e artificieri in azione

A quel punto, i carabinieri hanno avviato le procedure operative per mettere in sicurezza l’area, non potendosi escludere la presenza nel trolley di oggetti potenzialmente esplosivi o pericolosi. E' stato bloccato l’accesso alla strada sia ai mezzi che hai passanti, facendo intervenire il nucleo artificieri e antisabotaggio del reparto investigativo di Catania, specializzato nella gestione di questo tipo di emergenze.

Il robot dotato di raggi x

Dopo il loro preliminare sopralluogo, è stato fatto entrare in azione lo speciale "robot antiesplosivo" di ultima generazione, telecomandato a distanza, che ha analizzato il contenuto del borsone a rotelle mediante uno scanner ai raggi x, capace di rilevare la presenza di materiali esplodenti.

Quando i militari hanno effettivamente avuto conferma che non si trattava di una bomba, è stato possibile effetuare ispezionare l'interno, scoprendo che il trolley era vuoto. Ultimate le operazioni, è stato riaperto il transito nell'area dell'intervento. Lo scorso 18 marzo si era verificato un evento analogo nei pressi della facoltà di Economia.

