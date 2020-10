Allarme bomba rientrato in via Cesare Vivante, polizia sul posto

Una donna avrebbe segnalato qualcosa di sospetto all'interno della sua auto parcheggiata in via Cesare Vivante a Catania. Sul posto sono intervenuti la polizia e gli artificieri che hanno delimitato l'area. Dopo il loro intervento, è stato accertato che non si trattava di una bomba ma i poliziotti intervenuti hanno notato dei fili collegati in modo anomalo e stanno valutando pericolosità e responsabilità sull'accaduto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.