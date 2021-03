Allarme bomba in via Vittorio Emanuele, intervengono gli artificieri

Questa mattina, intorno alle ore 10.30, un cittadino ha segnalato ai carabinieri della stazione di Piazza Dante la presenza di una valigia, abbandonata sul marciapiede all’altezza del civico numero 116 della centralissima via Vittorio Emanuele. L’immediata attivazione del dispositivo di sicurezza ha comportato la temporanea chiusura del traffico veicolare e pedonale dell’intera area, nonché l’evacuazione del prospicente Palazzo della Cultura. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Squadra Artificieri del Reparto Operativo del Comando Provinciale, i quali hanno provveduto alla bonifica in sicurezza della valigia mediante la sua apertura - a distanza - con l’utilizzo di una microcarica esplosiva. La valigia, originariamente chiusa a chiave, non conteneva alcun oggetto al suo interno.