Via Cesare Beccaria, l'allarme sul rischio incendi: "Le sterpaglie sono altissime"

Si moltiplicano le segnalazioni e le proteste, da parte dei residenti e commercianti di Via Cesare Beccaria e dintorni, sul problema di un eventuale rischio incendio nell’isola ecologia per la presenza sempre più massiccia di sterpaglie altissime ed erbacce. Nel mirino dei residenti riuniti nel comitato civico Vulcania c'è la mancanza di manutenzione ordinaria e dello sfalcio d'erba.

"Siamo in pieno centro urbano del quartiere Borgo-Sanzio, nelle vicinanze di una scuola pubblica, campo di calcetto, posteggio auto, abitazioni e tante attività commerciali - si legge nella nota divulgata dal comitato - le condizioni rendono la zona pericolosa, tanto da spingerci a chiedere un immediato intervento perché non si comprende come sia possibile non prendere provvedimenti su una strada tanto importante che quotidianamente viene percorsa da un così elevato numero di fruitori".

"Un tempo il diserbo avveniva con una certa regolarità e, comunque, le sterpaglie non raggiungevano mai il livello di guardia come sta accadendo adesso - spiega la presidente del comitato Angela Cerri - Sia di questa che di altre zone del quartiere, nessuno sembra occuparsene più e la manutenzione è passata di fatto nel dimenticatoio. Niente di particolarmente grave, ovviamente, ma perché dobbiamo aspettare sempre che accada qualcosa di pericoloso prima di intervenire?".