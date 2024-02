Allerta arancione della Protezione civile regionale per la giornata di domenica

La Protezione civile ha diramato l'allerta arancione per temporali e burrasche per la giornata di domani, 25 febbraio, in Sicilia nelle province di Palermo, Messina, Agrigento, Catania, Ragusa e Siracusa.

Si prevede il persistere di venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali con raffiche fino a burrasca forte. Forti mareggiate lungo le coste esposte; dalla tarda serata di oggi e nelle successive 24-36 ore, si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

