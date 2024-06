In arrivo la prima ondata di caldo estivo, domenica allerta gialla a Catania

Il grande caldo prende di petto anche la Sicilia. Domenica 9 giugno è prevista allerta arancione di livello 2, che indica condizioni meteorologiche potenzialmente rischiose per la salute dei cittadini, in particolare per le fasce di popolazione più suscettibili a Bari, e gialla ad Ancona, Cagliari, Campobasso, Catania, Napoli, Palermo, Perugia. È quanto prevede il bollettino con le ondate di calore del ministero della Salute, che elabora i report giornalieri per 27 città, con previsioni a 24, 48 e 72 ore. Sabato bollino giallo a Bari, Bologna, Campobasso, Frosinone, Latina, Perugia, Roma.