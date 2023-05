Maltempo, allerta gialla nel Catanese per la giornata di martedì

Il Dipartimento regionale di Protezione Civile ha rilasciato un nuovo bollettino meteo in relazione alla perturbazione ciclonica che sta interessando il Catanese ed il resto della Sicilia. Nella giornata di domani, così come in quella di oggi, sono previsti rovesci o temporali su buona parte della Sicilia. E' stata diramata un'allerta di colore giallo su buona parte dell'Isola, arancione e rossa in quella occidentale, tra Palermo e Trapani. "Il sindaco di Acireale - si legge in una nota del Comune - raccomanda alla popolazione di usare la massima prudenza, soprattutto negli spostamenti, e di tenere conto dello stato di allerta giallo indicato per domani". Il Comune di Catania non ha emanato alcun provvedimento e non ha diffuso alcun avviso analogo. Il quadro meteorologico indica un graduale miglioramento nella giornata di mercoledì. Regolarmente aperti gli istituti scolastici.