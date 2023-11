Allerta meteo arancione, scuole chiuse ad Aci Catena

"La sindaca di Aci Catena, Margherita Ferro, attraverso l’assessore alla Protezione civile Maura Grasso, ha comunicato che le scuole del paese rimarranno chiuse il 23 novembre", così in una nota la prima cittadina del comune acese.

"La sindaca invita i cittadini alla massima prudenza, richiamandosi alle raccomandazioni diffuse dalla Protezione Civile per lo stato di allerta arancione e vale a dire: non mettersi in viaggio se non strettamente necessario, evitare i sottopassi, abbandonare per tempo i piani seminterrati o interrati se ubicati in zone depresse o a ridosso di fiumi, torrenti tombati o con sezioni d'alveo ristrette per cause antropiche, nelle aree indicate nel punto precedente raggiungere i piani superiori, non sostare in prossimità di aree che potrebbero dare origine a colate rapide di fango e crolli di blocchi rocciosi"