Maltempo, allerta meteo arancione: chiuse le scuole ad Acireale

Ad Acireale, giorno 26 novembre, scuole chiuse a seguito del bollettino di allerta meteo arancione diramato dalla Protezione civile. Prevista un'intensa ondata di maltempo che dovrebbe interessare la provincia etnea per l'intera giornata. In virtù delle condizioni meteo avverse, il primo cittadino di Acireale Stefano Alì, ha emesso l'ordinanza di chiusura degli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado pubblici e privati ricadenti nel Comune di Acireale. Chiusi anche il mercato del sabato, gli impianti sportivi all'aperto, la Villa Belvedere, il Cimitero comunale ad eccezione delle tumulazioni. I cittadini sono invitati a non transitare nei pressi di aree già sottoposte ad allagamento/ esondazione, frane e smottamenti di terreno e limitare gli spostamenti a quanto di effettiva necessità.