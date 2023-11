Allerta meteo arancione, scuole chiuse ad Acireale

"Avendo letto le previsioni meteo ed il bollettino inviato dalla protezione civile regionale. Considerato il grado di incertezza che comunque resta, anche se prevista qualche schiarita in mattinata. Tenuto conto che trattasi di vortice ciclonico quindi non si può conoscere con certezza l’esatto inizio e fine della pioggia intensa. Domani scuole chiuse". A comunicarlo è il sindaco di Acireale Roberto Barbagallo che raccomanda a tutti "la massima attenzione sopratutto nelle ore notturne causa pioggia e vento". "Gli uffici tecnici del comune approfitteranno della chiusura delle scuole per verificare possibili criticità. A breve l’ordinanza sindacale", conclude