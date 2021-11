Scuole chiuse a Catania per allerta meteo arancione

Le intense piogge della giornata odierna, che continueranno anche domani, e l'allerta meteo arancione sulla Sicilia orientale, hanno indotto il primo cittadino di Catania, Salvo Pogliese, a chiudere le scuole per domani, venerdì 12 novembre. "La vicenda del Boggio Lera e la tragedia sfiorata - spiega il Sindaco - dimostrano come la prudenza non sia mai troppa, soprattutto a seguito di un'allerta della Protezione Civile che ci avvisa del pericolo. Le verifiche nelle scuole continueranno e saranno sempre più accurate e approfondite, anche con iniziative specifiche, come annuncerò nei prossimi giorni. Non amo chiudere le scuole a cuor leggero, ma sento forte, prima di tutto, la responsabilità nei confronti dei nostri ragazzi e ragazze, da Sindaco e da genitore". Si raccomanda la massima prudenza durante gli spostamenti e nelle attività all'aperto, evitando le zona potenzialmente soggette ad allagamenti.