Previsti 40 gradi a Catania: in città nuovo "bollino rosso" per le ondate di calore

Si prospetta un'altra giornata da bollino rosso sul fronte delle alte temperature per Catania, Messina e Palermo, con le ultime due che avranno un''anticipazione' già da oggi: si prevede infatti un picco massimo di 40 gradi per il capoluogo etneo. Lo indicano i bollettini del Ministero della Salute sulle ondate di calore, che monitorano 27 città capoluogo di provincia. Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. "Queste condizioni climatiche - ricorda il Ministero della Salute - possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione, soprattutto dei soggetti vulnerabili, come anziani, malati cronici, bambini, donne in gravidanza".