Allerta meteo, ondate di calore: attivato di nuovo il Centro operativo di protezione civile

L’Amministrazione comunale per fronteggiare i rischi derivanti da nuove ondate di calore ha attivato ancora una volta il centro operativo comunale di protezione civile. Sono stati attivati tutti i canali di monitoraggio delle criticità. Per le segnalazioni di emergenza si può chiamare al numero 095484000 attivo h24.

Il sindaco Trantino e l’assessore Alessandro Porto sono in costante contatto con i gestori dell’energia elettrica e dell’acqua e con il dipartimento regionale della Protezione civile per intervenire sulle tante criticità, purtroppo numerose in tutta la provincia e in tutta la regione.

"Sembra avviata a soluzione la criticità causata dalla mancanza di energia elettrica nei lidi della Plaia e già da domenica si dovrebbe ritornare alla normalità, mentre in altre zone si verificano ancora distacchi di corrente e di conseguenza degli approvvigionamenti idrici, quest’ultimi in gran parte anch’essi sulla via del ritorno alla normalit", si legge nella nota del Comune.

"È importante segnalare tempestivamente alle aziende fornitrici i disservizi in corso. Ricordiamo i contatti telefonici 803 500 è il Numero Verde ProntoIntervento per i guasti Enel Energia.Importante fornire il proprio numero POD presente sulla bolletta o il codice fiscale dell’intestatario dell’utenza. La compagnia Enel Energia mette anche a disposizione un’app dedicata alla sola segnalazione dei guasti: app Guasti Enel, disponibile per iOS e Android. Numero verde Sidra 800 901755-Acoset800910148", continua la nota.