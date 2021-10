Allerta meteo, chiusi hub e punti vaccinali

Hub e punti vaccinali territoriali dell’Asp saranno chiusi per l’intera giornata di domani in seguito alla nuova allerta meteo diramata dalla protezione civile regionale. Sarà anche sospeso il servizio tamponi drive in sia a Catania che ad Acireale. Nuovo rinvio anche per i tamponi di fine isolamento programmati per gli studenti in quarantena. “Ci adeguiamo alle indicazioni della protezione civile – spiega il commissario emergenza Covid, Pino Liberti - a tutela degli utenti e degli operatori sanitari. Le previsioni meteo, al momento, impongono uno stop. Per questa ragione, di concerto con il direttore generale dell’Asp, Maurizio Lanza e del direttore sanitario Antonino Rapisarda, abbiamo deciso di chiudere hub e punti vaccinali territoriali”. Tutti gli utenti prenotati per la somministrazione del vaccino, potranno recarsi negli hub e nei punti vaccinali territoriali, quando saranno nuovamente operativi, senza dover fare una nuova prenotazione.