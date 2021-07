Allerta meteo 'gialla' in tutta la Sicilia: possibili temporali

Il dipartimento regionale Protezione civile regionale ha diffuso oggi pomeriggio un avviso di allerta meteo gialla ("attenzione") per rischio idrogeologico per la giornata di domani 17 luglio, "con indicazione anche di possibilità di rovesci o temporali su tutto il territorio regionale". L'avviso è valido fino alle 24 di domani, sabato 17 luglio. Il livello di allerta è di colore giallo su tutta la Sicilia. Su Catania non dovrebbero verificarsi eventi di particolare intensità, ma la situazione metereologica potrebbe peggiorare rapidamente.