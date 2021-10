Allerta meteo, il partito animalista: "Mettere i cani di quartiere e i gatti di colonia in sicurezza"

Quello che stiamo vivendo è un evento eccezionale. C’è una corsa contro il tempo per mettere i cani di quartiere e i gatti di colonia in sicurezza. Spiega Il Partito Animalista Italiano In previsione dell’arrivo dell’uragano Apollo che, nelle prossime ore, toccherà le coste della Sicilia orientale, è in atto una vera è propria corsa contro il tempo per poter mettere i cani di quartiere e i gatti di colonia in sicurezza. I volontari ancora alle prese con i danni causati dalle piogge torrenziali dei giorni scorsi, stanno cercando di creare rifugi di comodo per permettere agli animali di superare nel migliore dei modi l’emergenza. “Quello che stiamo vivendo è un evento eccezionale a cui non eravamo abituati. – spiega Patrick Battipaglia, dirigente regionale del partito Animalista – I rappresentanti delle istituzioni che, in base alla legge regionale 15/2000, sono responsabili della tutela degli animali nel loro territorio, poco o quasi nulla stanno facendo per la sicurezza di cani di quartiere e gatti di colonie. Gli unici ad intervenire sono i volontari del posto. Una gara di solidarietà che sta facendo il giro dei social. C’è, ad esempio, Ilaria che in poco tempo è riuscita a trovare una cuccia per Stella, cane di quartiere di San Giovanni La Punta. Altre volontarie – prosegue Patrick Battipaglia - si sono rimboccate le maniche per dare una mano a Giorgia che si occupa dei cani della Playa di Catania. In poco tempo sono arrivati bancali in legno e coperte per dare aiuto ai poveri cani che nei giorni scorsi erano finiti nell’acqua. Insomma, un vero atto di amore e coraggio per i nostri amici pelosetti meno fortunati. Stiamo facendo una ricerca sul territorio cercando, nei limiti del possibile, di non dimenticare nessuno. Chi vuole aiutarci – conclude Patrick Battipaglia del Partito Animalista - può farlo contattandoci telefonicamente al 3471440434. C’è necessità di reperire al più presto coperte e cibo”.